Assassin's Creed Origins: Details zur PC-Version & Systemanforderungen

Jose Araiza, der Producer hinter Assassin’s Creed Origins (Preview), hat auf dem offiziellen Ubi-Blog einige Details zur Umsetzung der PC-Version und auch die offiziellen Systemanforderungen verraten. Laut Araiza wurde die PC-Fassung vom Beginn an parallel zu anderen Versionen vom Hauptteam in Montreal und dem PC-Team in Kiew entwickelt. Dabei wurde „hart daran gearbeitet, die Mindestanforderungen des Spiels so niedrig wie möglich zu halten“:

Spieler, die sich fragen, ob ihr System in der Lage sein wird, Assassin’s Creed Origins zum Laufen zu bringen, sollten wissen, dass während wir all diese modernen Technologien nutzen, unser Team sehr hart daran arbeitet, die minimalen Anforderungen in etwa gleich mit denen von Assassin’s Creed Syndicate von vor zwei Jahren zu halten. Das bedeutet, dass die Bandbreite an unterstützten Systemen diesmal größer als jemals zuvor sein wird.

Auch bei den Einstellungen soll es einiges an Möglichkeiten geben. Neben einer frei konfigurierbaren Steuerung, sowie einem einstellbaren Sichtfeld (Field of View), wird auch optional zuschaltbares Dynamic Resolution Rendering (eine sich automatisch anpassende Auflösung zugunsten der Bildratenstabilität) geboten. Dabei könnt ihr festlegen, welche Framerate als Basis angepeilt werden soll. Hier können 30, 45 oder 60 FPS ausgewählt werden. Ihr könnt überdies anpassen, wie hoch die maximale Framerate sein soll. Dabei stehen euch 30, 45, 60 oder 90 FPS, sowie unbegrenzte Bildrate zur Auswahl.

Darüber hinaus wurden ein Benchmark und eine Performance-Analyse integriert. Mit dem Benchmark können gewählte Grafikeinstellungen validiert werden, während die Performance-Analyse die Leistung beim Spielen überwacht und den Spieler auf Wunsch mit detaillierten Infos versorgt. Ein Ingame Resolution Multiplier (bis 4k bei 1080p Monitoren) wird ebenfalls versprochen, wobei ihr das Spiel mit entsprechender Hardware auch in nativen 4K spielen könnt. Auch Multi-Monitor-Setups werden unterstützt. Auf DirectX-12-Support wurde hingegen verzichtet und es wird zum Release keine SLI / CrossfireX-Unterstützung geben.

Mindestanforderungen (720p, Grafikeinstellungen: niedrig):

Betriebssystem : Windows 7 SP1, 8.1 oder 10 mit 64 Bit

Windows 7 SP1, 8.1 oder 10 mit 64 Bit Prozessor : Intel Core i5-2400S mit 2.5 GHz | AMD FX-6350 mit 3.9 GHz oder vergleichbar

Intel Core i5-2400S mit 2.5 GHz | AMD FX-6350 mit 3.9 GHz oder vergleichbar Grafikkarte : Nvidia Geforce GTX 660 | AMD R9 270 (Shader Model 5.0 oder besser)

Nvidia Geforce GTX 660 | AMD R9 270 (Shader Model 5.0 oder besser) Grafikspeicher 2 GB VRAM

Arbeitsspeicher : 6 GB RAM

6 GB RAM Festplatte : 45 GB freien Speicherplatz

45 GB freien Speicherplatz Peripheriegeräte: Maus und Tastatur, Xbox Controller (360, One, Elite)

Empfohlene Anforderungen (1080p, Grafikeinstellungen: hoch):