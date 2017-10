Seven - The Days Long Gone: Indie-Rollenspiel erscheint im Dezember

PC

Wie der Publisher Imgn.Pro bekannt gab, wird das isometrische Rollenspiel Seven - The Days Long Gone am 1. Dezember erscheinen. Das RPG, das mit seiner Cel-Shading-Grafik visuell stark an Harebrained Schemes' Shadowrun Returns erinnert, wird ausschließlich digital erscheinen, dafür jedoch in zwei Versionen. Sowohl die Standard-Edition (29,99 Euro) als auch die digitale Collector's Edition (39,99 Euro), die unter anderem den Soundtrack und ein digitales Artbook umfasst, könnt ihr sowohl bei Steam als auch bei GOG.com oder via Humble-Store vorbestellen.

In Seven - The Days Long Gone soll der Aspekt der offenen Spielwelt besonders groß geschrieben werden. Die postapokalyptische Spielwelt namens Vetrall Empire soll euch von Beginn an zur freien Erkundungen offen stehen. Die dabei gefundenen Quests sollen sich dabei stets auf viele Arten lösen lassen können. Der polnische Entwickler, bei dem zum Teil auch ehemalige Mitarbeiter von Witcher-Entwickler CD Projekt Red arbeiten, verspricht zudem ein einzigartiges Klettersystem, das es ermöglichen soll, sowohl horizontale als auch vertikale Hindernisse zu überwinden.