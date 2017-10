Fallout: Chris Avellone macht den Fans Hoffnungen

PC XOne PS4

Das Teaserbild stammt aus Fallout 4.

Erst Ende September hatte Josh Sawyer, Game Designer bei Obsidian Entertainment und Game Director bei Spielen wie Pillars of Eternity, in einem Interview bestätigt, dass Obsidian gerne ein neues Fallout machen würde (wir berichteten). Nun liefert Chris Avellone, Mitgründer von Obsidian, neuen Diskussions-Stoff für Fallout-Fans. Auf seiner Facebook-Seite änderte er nämlich sein Profilbild auf eine Zeichnung einer Person, die den Vault Boy aus der Fallout-Reihe umarmt. Überschrieben ist die Zeichnung mit den Worten "I missed you so much" (also etwa "Ich habe Dich sehr vermisst.")

Ob Chris Avellone sich damit lediglich einen kleineren Scherz erlaubt oder die Zeichnung doch etwas Handfestes zu bedeuten hat, bleibt unklar. Bedeuten könnt es allerdings viel. Avellone könnte beispielweise auch von den Bethesda Game Studios angeheuert worden sein, um dort die Entwicklung eines neuen Fallout zu unterstützen. Genauso gut könnte er in die Entwicklung bei einem anderen Studio eingestiegen sein – oder arbeitet bloß mit Fallout 4 seinen persönlichen "Pile of Shame" ab.

Ob und wann Rechteinhaber Bethesda einen neuen Serienteil entwickelt, ist unbekannt. Die nächste Neuerscheinung im Fallout-Universum wird Fallout 4 VR sein, das am 12. Dezember für HTC Vive an den Start geht (wir berichteten).