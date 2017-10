Europa Universalis 4: Cradle of Civilization angekündigt

PC Linux MacOS

Mit Cradle of Civilization kündigte Paradox kürzlich die neueste Erweiterung ihres erfolgreichen Globalstrategiespiels Europa Universalis 4 an. Angelehnt an die letzte Großerweiterung Mandate of Heaven, die sich den Mechaniken im Fernen Osten widmete, wird der nächste Downloadinhalt sich der Nationen im Nahen und Mittleren Osten bis an die Grenzen Indiens annehmen und diese teilweise kräftig umkrempeln.

So erhalten etwa die drei dominierenden Nationen der Gegend – namentlich das Mamlukenreich, Persien sowie die Timuriden – eigene Regierungsformen, ähnlich wie dies in der Vergangenheit schon bei Ming, den Osmanen oder Preußen der Fall war. In der Tiefe sind diese noch nicht bekannt, Persien etwa wird sich stark auf den Glaubens stützen können, um seine Macht zu stärken. Eine Überarbeitung erhalten erstmals seit dem Erscheinen des Hauptspiels 2013 auch die Händler, die ihr an Handelspunkten auf der Karte einsetzen könnt. Sie können nun nicht mehr nur Geld sammeln oder zu anderen Handelsknoten weiterleiten, sondern auch euren Truppen einen Vorteil im Kampf verschaffen oder, für den Fall dass ihr eine muslimische Nation spielt, euren Glauben verbreiten.

Passend dazu erhält auch der Islam als Glaubensrichtung an sich eine Überarbeitung und wird um sogenannte Schulen erweitert, die für jede Nation vorherbestimmt sind und unterschiedliche Boni bringen, sowie gleichzeitig das Verhältnis zu Anhängern anderer Schulen beeinflussen. Einzug findet außerdem das Konzept von stehenden Heeren (eine Entwicklung der frühen Neuzeit, die nach und nach Bedarfsheere ablöste), was im Spielkontext durch eine zunehmende Professionalisierung eurer Armeen ausgedrückt wird, wenn ihr wenige bis keine Söldner verwendet oder militärische Gebäude baut.

Paradox verspricht daneben noch weitere Neuerungen, die den Rahmen der News sprengen würden. In den Quellen haben wir für interessierte Leser die Sammlung der aktuellen Development Diaries im EU4-Wiki verlinkt, die die hier genannten und weitere Inhalte detaillierter vorstellen. Begleitet wird Cradle of Civilization wie üblich auch von einem kostenlosen Patch auf Version 1.23, der in jedem Fall Änderungen an der Map sowie der Nationen im Nahen und Mittleren Osten mit sich bringen wird. Einstellen könnt ihr euch daher schon jetzt darauf, dass Spielstände aus alten Versionen nicht mehr kompatibel sein werden.

Erscheinen soll Cradle of Civilization noch in diesem Jahr, der Preis liegt bei 19,99 Euro. Im Anschluss haben wir für euch außerdem den Ankündigungstrailer verlinkt.