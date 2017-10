Bandai Namco eröffnet neuen E-Commerce Store

Der japanische Entwickler und Publisher Bandai Namco Entertainment hat einen neuen offiziellen E-Commerce Store für den europäischen Raum eröffnet. Fans von Spieleserien, wie Dark Souls, Tekken, Ni no Kuni, Tales of, Sailor Moon und Dragonball können dort ab sofort PC-, Xbox One- und PS4-Spiele (digital und retail), sowie die dazugehörigen Merchandising-Artikel erwerben. Derzeit bietet der Shop rund 80 verschiedene Produkte. Seitens Hervè Hoerdt, Vizepräsident von Bandai Namco Entertainment Europe heißt es dazu:

Gemeinsam mit Scalefast haben wir an einem neuen Online-Shop gearbeitet, der die Werte unseres Unternehmens - mehr Spaß für alle - widerspiegelt und den Verbrauchern das bietet, was sie sich immer gewünscht haben. Über Musik, bis hin zu Videospielen wird der Store alle Geschmäcker befriedigen.

Der neue Namco Bandai Store kann ab sofort unter store.bandainamcoent.eu angesteuert werden. Es werden deutsche, englische, französische, italienische, spanische Lokalisierungen und Lieferungen in 32 europäische Länder angeboten. Neukunden können sich für ihren ersten Einkauf einen Code für Zehn-Prozent-Rabatt auf der Startseite abholen.