Steam-Midweek-Madness mit Darkest Dungeon, Submerged, Unepic und mehr

Steam bietet im Rahmen der wöchentlichen Midweek-Madness-Aktion wieder neue Rabatte für die Schnäppchenjäger. Diesmal wurden unter anderem Darkest Dungeon (Testnote: 8.0), Submerged, Narcosis, Life is Feudal - Your Own, Unepic und Das Schwarze Auge - Memoria (Testnote: 8.5) im Preis gesenkt. Zudem gibt es Bundles von Black Forest und Daedalic günstiger zu erwerben. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr unter dem Quellenlink):