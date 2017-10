Humble RPG Maker Software Bundle für angehende Indie-Entwickler

Im Humble Store wurde das RPG Maker Software Bundle gestartet, das sich vorwiegend an die angehenden Entwickler von Indie-Spielen richtet. Naben der RPG-Maker-Software und den Starter Packs werden mit dem Paket auch einige Indie-Titel, wie Echoes of Aetheria, Skyborn und Pale Echoes als Inspirationsquelle geliefert. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Zahlungsbetrag frei zwischen dem Entwickler Degica Games, Humble Tip und der Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Mit dem Erwerb des Bundles tragt ihr zum aktuell laufenden „Indie Game Maker Contest 2017“ bei und könnt anschließend auch mit einem selbstgemachten Indie-Spiel am Wettbewerb teilnehmen, um einen Preis zu gewinnen.

Ab einem US-Dollar (0,85 Cent):

Fantasy Starter Pack

Pale Echoes

Remnants of Isolation

RPG Maker VX Ace

Zehn Prozent auf das Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 7,35 US-Dollar (6,25 Euro):

Antagonist

RPG Maker VX

Sci-Fi Starter Pack

Skyborn

Weitere Produkte folgen...

Ab einem Beitrag von mehr als 15,00 US-Dollar (12,76 Euro):

Last World

Retro vs. Modern Starter Pack

RPG Maker 2000

RPG Maker 2003

Ab einem Beitrag von mehr als 50,00 US-Dollar (42,54 Euro):

Echoes of Aetheria

RPG Maker MV

RPG Maker MV Starter Pack

Darüber hinaus verschenkt Humble das RPG Maker Software Bundle Exclusive DLC Pack. Dafür müsst ihr einfach auf der Produktseite des Bundles eure E-Mail-Adresse hinterlassen.