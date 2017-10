Night in the Woods: Story-Adventure bald auch auf Xbox One

PC XOne PS4 Linux MacOS

Offiziell angekündigt war die Xbox-One-Umsetzung des ungewöhnlichen Story-Adventures Night in the Woods (im Test: Note 7.0) bislang noch nicht. Aber wie ein frischer Prüfeintrag auf der Website der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) verrät, wird das Spiel demnächst auch für Xbox One erscheinen. Bislang ist das Spiel ausschließlich für PC und PlayStation 4 verfügbar. Innerhalb dieses Jahres dürfte der Release wohl ziemlich sicher noch erfolgen. Konkrete Termin-Details gibt es bislang jedoch noch keine.