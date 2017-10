Horizon - Zero Dawn: "Game of the Year"-Edition samt Addon am 6.12.

PS4

Frostig ist in jedem Fall die Reaktion der besseren Hälfte, wenn die andere Seite mal wieder einen Jahrestag, egal ob Geburtstag, erstes Date oder sonst irgendwas vergessen hat. Frostig wird es bekanntlich aber auch am 7. November für Freunde von Guerilla Games' Open-World-Actionspiel Horizon - Zero Dawn (im Test: Note 8.5). Denn am genannten Tag erscheint die Download-Erweiterung The Frozen Wilds auf PlayStation 4. Allerdings wird das Addon nicht download-exklusiv bleiben, wie Sony heute bekannt gab. Separat auf Disc wird es The Frozen Wilds zwar nicht geben, allerdings können Interessierte, die auch das Hauptspiel noch nicht besitzen, ab dem 6. Dezember, also dem Nikolaus-Tag, zur sogenannten "Game of the Year"-Edition greifen, die gleich beides auf Disc umfasst.

Einen Preis für die GotY-Ausgabe von Horizon - Zero Dawn hat Sony noch nicht genannt. Besitzer des Hauptspiels werden das nicht allein lauffähige Addon in jedem Fall für 19,99 Euro erwerben können. Vorbesteller mit PS-Plus-Mitgliedschaft zahlen zwei Euro weniger. Wie gut (oder schlecht) The Frozen Wilds werden wird, wissen wir noch nicht. Aber beim Hauptspiel steht euch neben unserem großen Testbericht auch unsere Stunde der Kritiker zur Verfügung, in der euch Jörg und Benjamin verraten, ob sie nach der ersten Spielstunde noch Lust hätten, das Abenteuer mit Hauptfigur Aloy fortzusetzen.