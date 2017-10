Cuphead: PC-Bug zerschießt Spielstand, Patch in Arbeit

PC XOne

Es deutete sich bereits im Vorfeld an, dass das Jump-and-run Cuphead (Preview) nicht gerade zu den simpelsten Vertretern seines Genres gehören würde – das hatten wir euch zuletzt nach unseren Spieleindrücken aus der finalen Version, in der letzten Ausgabe unseres Montagmorgen-Podcasts auch noch mal bestätigt. Umso ärgerlicher ist es aufgrund des recht hohen spielerischen Anspruchs, wenn ein Bug dafür sorgt, dass Spielstände unbrauchbar werden und man alles noch mal von vorne beginnen muss.

So sieht es aktuell noch in der PC-Fassung des Spiels aus, die als Windows-10-App, aber auch via Steam und GOG verfügbar ist. Wie der Entwickler, Studio MDHR, gegenüber dem englischsprachigen Magazin Polygon bestätigte, arbeitet man dort allerdings bereits fieberhaft an einem Patch, der dieses mögliche Problem mit dem Spielstand bereinigt.

Cuphead ist ein Jump-and-run, in dem ihr neben "normalen Levels", die ihr über eine Übersichtskarte aus der Vogelperspektive ansteuert, nicht zuletzt auch Bosskampf-Begegnungen findet. Eine Besonderheit des Spiels besteht darin, dass der audiovisuelle Stil des Spiel konsequent an die Comic-Filmchen der 1930er und 1940er Jahre angelehnt ist. In einem spielinternen Shop könnt ihr gegen freigespielte Münzen bestimmte Extras wie spezielle Angriffe, ein zusätzliches Leben und ähnliches freischalten, um eure Aufgaben möglicherweise zielführender zu erfüllen.

Vom Savegame-Bug scheint indes nur die PC-Version betroffen zu sein. Die aktuell ausschließlich für Xbox One verfügbare Konsolenfassung zeigt vergleichbare Probleme bislang nicht.