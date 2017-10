Elex: Neues Gameplay-Video stellt die Fraktion der Albs vor

PC XOne PS4

Elex ab 45,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Entwickler Piranha Bytes in Gameplay-Trailern bereits die Fraktion der Kleriker sowie die der Outlaws vorgestellt hatte, sind nun die sogenannten Albs an der Reihe. Dabei handelt es sich um jene Fraktion in der postapokalyptischen Spielwelt des neuen Spiels der Macher von Gothic und Risen, die das Elex, eine gleichsam mächtige wie gefährliche Substanz, gezielt konsumiert, um sich damit spezielle magieähnliche Fähigkeiten anzueignen. Dass der Elex-Konsum ihnen dabei Stück für Stück ihrer Emotionen und damit ihrer Menschlichkeit beraubt, stört die Albs wenig.

Welcher Fraktion ihr euch im Action-Rollenspiel anschließen wollt, bleibt aber natürlich euch überlassen. Selbst herausfinden, was die Vorzüge oder auch Nachteile der einzelnen Fraktionen sind, könnt ihr ab dem 17. Oktober auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ob der Titel des Essener Spielestudios etwas taugt, werden ihr zeitnah zum Release zudem in unserem Testbericht erfahren. Parallel dazu werden wir zudem unsere Stunde der Kritiker mit Heinrich und Jörg präsentieren, die euch darin wie üblich verraten werden, ob sie Elex nach der ersten Spielstunde in ihrer privaten Zeit freiwillig weiterspielen würden.