The Witcher 3 - Wild Hunt: Patch für PS4 Pro verfügbar

PC XOne PS4

Nachdem CD Projekt Red Anfang September die Veröffentlichung eines Updates zu The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test: Note 9.0) angekündigt hatte, von dem in erster Linie Besitzer einer PS4 Pro inklusive 4K-Support profitieren, steht der Patch nun im PSN zum Download bereit. Mit dem kostenlosen Update einhergehen soll zudem eine allgemeine Verbesserung der Performance, konkret eine leichte Erhöhung der Bildrate.

Ein vergleichbares Update soll The Witcher 3 auch für die Xbox One X erhalten, die Anfang November erscheinen wird und leistungstechnisch die Pro-Variante der PS4 deutlich übertreffen wird. Das PS4 Update ist übrigens mit schmalen 140 MB nicht so groß, wie manch ein Spieler es womöglich befürchtet hat.