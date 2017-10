Playstation Now: Sony fügt 18 weitere Titel hinzu

PS4

PS4 ab 274,98 € bei Amazon.de kaufen.

Sony Interactive Entertainment baut das Angebot für sein kostenpflichtige Streaming-Service Playstation Now weiter aus und fügt zum Beginn des Monats gleich 18 neue Spiele hinzu. In der Liste finden sich unter anderem Titel, wie Styx - Master of Shadows, Soma (Testnote: 7.0), The Vanishing of Ethan Carter (Testnote: 7.0) und Divinity - Original Sin (Testnote: 9.0) in der „Enhanced Edition“. Die komplette Liste der neu hinzugekommener Titel sieht wie folgt aus:

Überdies gab Sony die zehn beliebtesten Titel im Playstation-Now-Programm bekannt. Neben Red Dead Redemption (Testnote: 9.0) und Fallout - New Vegas (Testnote: 9.0) umfasst die Liste unter anderem auch Lego Batman 3 - Jenseits von Gotham (Testnote: 7.5), Mafia 2 (Testnote: 9.0), The Last of Us (Testnote: 9.0) und Rage (Testnote: 9.0). Hier die Liste im Überblick:

Fallout 3

Fallout - New Vegas

Injustice - Götter unter uns (Testnote: 8.5)

(Testnote: 8.5) Lego Batman 3 - Jenseits von Gotham

Mafia 2

Mortal Kombat

Rage

Red Dead Redemption

The Last of Us

WWE 2K16

Playstation Now kann hierzulande zum monatlichen Preis von 16,99 Euro auf der PS4 und dem PC genutzt werden und umfasst aktuell bereits mehr als 500 Titel. Wer gerne in das Angebot reinschnuppern möchte, kann unverbindlich die siebentägige Trial-Version testen.