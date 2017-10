Humble Store: Bundle mit Spielen von Stardock Entertainment gestartet

PC

Im Humble Store wird aktuell ein Bundle angeboten, das Spiele von Stardock Entertainment umfasst, darunter etwa Fallen Enchantress, Sins of a Solar Empire - Rebellion, Ashes of the Singularity: Escalation, Galactic Civilizations 3 und Offworld Trading Company (im User-Artikel). Den Betrag bestimmt ihr wie gewohnt selbst und könnt diesen zwischen Stardock, Humble Tip und der Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier die Inhalte im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,85 Cent):

Fallen Enchantress

Sorcerer King - Rivals

The Corporate Machine

The Political Machine 2016

Zehn Prozent auf das Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 6,02 US-Dollar (5,13 Euro):

Fallen Enchantress: Ultimate Edition

Galactic Civilizations 3

Sins of a Solar Empire - Rebellion

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (12,77 Euro):