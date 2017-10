SWTOR: Weitere Serverzusammenlegungen mit kommenden Updates

PC

Mit den kommenden Updates ab dem 10. Oktober wird nicht nur die Serverstruktur von Star Wars - The Old Republic auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch die Serverlandschaft von aktuell 17 Servern auf dann nur noch fünf Server verringert: Zwei Server für Nordamerika und drei für Europa (Englisch, Französisch, Deutsch). Die Aktion läuft unter dem Namen Vereinte Streitkräfte und soll am 8. November abgeschlossen sein. Als Begründung führen die Entwickler an, dass das Spielerlebnis sich wieder stärker auf den Mehrspielerbereich konzentrieren soll und die Spieler sich dadurch einfacher zu Flashpoints, Aufständen, Missionen und Kriegsgebieten zusammenfinden können.

Während Abonnenten kaum Veränderungen merken werden, wird es für Gratisspieler mehr Einschränkungen, wie zum Beispiel bei der Anzahl der aktiv spielbaren Charaktere, geben. Eine ausführliche Auflistung der Änderungen findet ihr in den Quellen unterhalb der News. Im Anschluss an die Umstrukturierung folgt bereits Ende November das nächste Update mit dem Namen Verrat unter den Chiss. Dieses soll das "größte Mehrspieler-Update des Jahres" werden und die begonnene Geschichte aus Knights of the Eternal Throne fortführen.