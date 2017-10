Horizon - Zero Dawn: Keine weiteren Inhalte / The-Frozen-Wilds-Trailer

PS4

Mit The Frozen Wilds bringen der Entwickler Guerilla Games und der Publisher Sony Computer Entertainment im kommenden Monat eine große Erweiterung für das PS4-exklusive Action-Adventure Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) auf den Markt. Wie das Studio jetzt auf Anfrage eines Followers via Twitter verriet, wird es auch das einzige Add-on für den Titel bleiben.

Auf dem offiziellen Playstation Blog machte der Guerilla Games Community Manager Jeroen Roding unterdessen auf neues Videomaterial in Form eines Spielwelt-Trailers zu The Frozen Wilds aufmerksam. In dem nur knapp eine Minute kurzen Clip könnt ihr einen Blick auf die neue Region im Norden werfen. Dabei handelt es sich um ein Ödland, das „der Schnitt” genannt wird und das Reich der Banuk vom Rest der Welt trennt: „Das Leben hier ist ein ständiger Kampf gegen gefährliche, neue Maschinen und mit den klirrend kalten Temperaturen“, heißt es weiter.

Das besagte Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Horizon - Zero Dawn: The Frozen Wilds wild ab dem 7. November 2017 für die PS4 / PS4-Pro erhältlich sein.