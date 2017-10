Sony: Präsident und CEO Andrew House tritt zurück

PS4 ab 274,98 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: Twitter (@AndyHousePS)

Andrew House, der bisherige Präsident und Chief Executive Officer von Sony Interactive Entertainment, wird das Unternehmen nach 27 Jahren verlassen. Das gab Sony Corporation kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt. Die beiden Positionen, die House seit 2011 bekleidete, wird mit sofortiger Wirkung der bisherige Deputy President John Kodera übernehmen. Dieser ist ebenfalls bereits seit 25 Jahren bei Sony angestellt und wird neben seinen beiden neuen Aufgaben in Zukunft auch als Representative Director aktiv sein.

Der heute 52-jährige House möchte zukünftig „neue Herausforderungen verfolgen“, wird jedoch noch bis Ende des laufenden Jahres als Vorsitzender im Unternehmen verbleiben, um einen nahtlosen Übergang zu garantieren. Seine Karriere bei Sony begann im Jahre 1990 im Corporate Communications Department in Tokyo. Ab 1995 war er dann in der Marketingabteilung bei Sony Computer Entertainment tätig. Seit seiner Ernennung zum Präsidenten und CEO im Jahre 2011 zeichnete er schließlich für das gesamte Playstation-Geschäft weltweit verantwortlich und war in seiner Funktion maßgeblich an der Gründung von Sony Interactive Entertainment und dem durchschlagenden Erfolg der Playstation 4 beteiligt. In seinem Statement schreibt House: