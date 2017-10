Don't Knock Twice erscheint auch für die Nintendo Switch

PC Switch XOne PS4

Das First-Person-Survival-Horror-Adventure Don't Knock Twice wird noch diesen Monat für die Nintendo Switch erscheinen. Dies gab der japanische Hersteller jüngst mit einem Eintrag auf der offiziellen Homepage von Nintendo of America bekannt. Der Titel wurde bereits für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlicht und unterstützt auch HTC Vive, Oculus Rift und Playstation VR. Die Switch-Version wird ab dem 17. Oktober für 14,99 US-Dollar erhältlich sein. Ob der Release und die Bepreisung auch für Europa gelten, ist derzeit noch nicht bekannt.

In Don 't Knock Twice versucht eine von Schuld geplagten Mutter ihre entfremdete Tochter zu retten und muss dabei die schreckliche Wahrheit hinter einer urbanen Legende einer rachsüchtigen, dämonischen Hexe aufdecken. Im Spiel erkundet ihr ein riesiges Herrenhaus und könnt dabei mit beinahe jedem Objekt interagieren. Um eure Tochter zu finden, müsst ihr auch die entlegensten Winkel des düsteren Domizils nach versteckten Hinweisen durchsuchen. Dabei setzt ihr gefundene Gegenstände ein, um den Terror, der euch umgibt, zu überleben. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Film vom Regisseur Caradog James (Little White Lies, The Machine) mit Katee Sackhoff (Battlestar Galactica, Riddick, Longmire) in der Hauptrolle.