Humble Store: Mobile Bundle „Made in Korea“ gestartet

Im Humble Store wurde diese Woche das Made-in-Korea-Bundle gestartet, das einige Android-Titel koreanischer Spieleschmieden umfasst, darunter 6180 the Moon, Sally’s Law, Replica, The Silver Bullet und mehr. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Entwicklerstudios, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen:

Ab einem US-Dollar (0,85 Cent):

I.F.O. (ab v4.4+)

(ab v4.4+) The Silver Bullet (ab v2.3+)

Zehn Prozent Rabatt auf das Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 4,81 US-Dollar (4,07 Euro):

Dim Light (ab v4.0+)

(ab v4.0+) Sally's Law (ab 4.2+)

Ab einem Betrag von mehr als 5,00 US-Dollar (4,24 Euro):