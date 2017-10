noclip: Sechsteilige Doku-Serie zur The Witcher-Reihe gestartet

PC XOne PS4

Das Teaser-Bild stammt aus The Witcher 3 - Wild Hunt.

Die "NoClip"-Spieledokumentationen haben in der Vergangenheit schon so manches Details über die Entwicklung namhafter Spiele- und Spielereihen zutage gefördert. Initiator Danny O'Dwyer hat sich nun einem neuen Projekt gewidmet, nämlich einer sechsteiligen Doku-Reihe über die The Witcher-Reihe vom polnischen Spielestudio CD Projekt Red. Die beschäftigt sich insbesondere mit den Design-Prozessen der Reihe beim in Warschau ansässigen Entwicklerstudio, die bekanntlich seit einigen Jahren auch den Online-Shop GOG.com betreiben, der unter anderem aufgrund seines DRM-freien Spieleangebots diverse Anhänger gefunden hat.

Das erste der sechs Videos trägt den Titel "The Story of CD Projekt", das ihr euch direkt unter dieser News (Englisch!) anschauen könnt. Die fünf restlichen Teile sollen bis Freitag, den 13. Oktober veröffentlicht werden. Bereits am 4. Oktober soll der Teil "Remembering The Witcher 1 & 2" folgen, am 6. Oktober geht es weiter mit "Creating the World of The Witcher 3". Die abschließenden drei Teile sollen am 9. Oktober mit "The Quests of Wild Hunt", am 11. Oktober mit "Found in Translation" und am 13. Oktober mit "The Devil's in the Details" ihre Fortsetzung respektive ihren Abschluss finden.

Danny O'Dwyer beziehungsweise NoClip produzierte in den vergangenen Monaten eine Reihe ähnlicher Dokumentation. So entstand unter anderem auch eine zu id Softwares Doom-Reihe (wir berichteten). Mehr Details sowie Möglichkeiten die "NoClip"-Dokumentationen in Zukunft finanziell zu unterstützen, findet ihr auf der Website. Ihr könnt die künftigen Projekte auch direkt über Patreon unterstützen, falls ihr es möchtet.

Bei CD Projekt handelt es sich um einen 1994 gegründeten polnischen Spielepublisher, der mit seinem hauseigenen Entwicklerstudio CD Projekt Red seitdem auch eigene Spiele produziert. Internationale Aufmerksamkeit erlangte das Studio insbesondere aufgrund der Rollenspiel-Reihe um den Hexer Geralt von Riva, der auf den Romanen und Kurzgeschichtensammlungen des Autors Andrzej Sapkowski basiert, der neben diesen Werken im deutschsprachigen nicht zuletzt aufgrund seiner historisch inspirierten Roman-Reihe Narrenturm Bekanntheit erlangt. Er war sehr lose auch in die Entwicklung der Witcher-Reihe involviert.