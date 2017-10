Nioh: PC-Version erscheint am 7. November, Hardwareanforderungen

PC PS4

Nioh ab 45,00 € bei Amazon.de kaufen.

Wer bislang in die Welt von Team Ninjas Action-Rollenspiel Nioh (im Test: Note 8.0) einsteigen wollte, der kam um die Anschaffung einer PS4 nicht herum. Im November allerdings ändert sich das. Dann nämlich dürfen auch PC-Spieler in die Rolle des Gajin-Samurai William Adams schlüpfen. Konkret soll es am 7. November auf Steam so weit sein, wobei die PC-Fassung als sogenannte Complete Edition erscheinen wird. Das heißt, dass alle bislang veröffentlichten DLC-Erweiterungen in der PC-Version direkt enthalten sind.

Bei all diesen Erweiterungen handelte es sich um Story-DLCs (namentlich Drache des Nordens, Unbeugsame Ehre und Ende des Blutvergießens), die jedoch zusätzlich auch zusätzliche Schwierigkeitsstufen, neue Items und Co. mitbrachten. Publisher Tecmo verspricht diverse technische Verbesserungen respektive besondere Grafikfeatures auf PC, die es in der Konsolenversion nicht gibt.

Die Nioh-Produktseite bei Steam ist bereits verfügbar. Dort sind auch die (womöglich noch vorläufigen Hardware-Anforderungen zu finden, die wie folgt aussehen:

Mininmale Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows 7 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i5 3550 oder besser

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 780 VRAM (3GB)/ AMD Radeon R9 280 (3GB)

DirectX-Version: 10.1

Empfohlen Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i7 4770K oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 VRAM (6GB)/ AMD Radeon R9 380X VRAM (4GB)

DirectX: Version 11

Festplattenspeicher: 100 GB

Nioh wurde Anfang Februar für PlayStation 4 veröffentlicht. Konkrete Pläne für eine PC-Umsetzung hatten Tecmo und Team Ninja lange Zeit dementiert.