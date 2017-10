Playstation VR: Neue Version bringt HDR, integrierte Kopfhörer und mehr

PS4

Wie Sony in der US-Version des PlayStation Blog bekannt gab, wird künftig ein neues Modell der VR-Brille PlayStation VR erscheinen. Für das mit CUH-ZVR2 bezeichnete Modell verspricht Sony einige Verbesserungen. Unter anderem soll damit eine Übertragung des HDR-Signals bei Spielen auch dann möglich sein, wenn PSVR an der PS4 angeschlossen ist. Bislang war es so, dass man zur Nutzung von HDR das HDMI-Kabel aus der Prozessor-Box von PSVR trennen und entsprechend direkt ins TV umstecken musste.

Über die HDR-Funktion hinaus, die erwartungsgemäß nur bei ausgeschalteter VR-Brille funktioniert, verfügt das neue Modell über integrierte Inohr-Kopfhörer, wodurch sich ein höherer Komfort beim Spielen ergeben dürfte als beim aktuellen Modell. Dort könnt ihr zwar ebenfalls einen Kopfhörer direkt anschließen, müsst dafür jedoch den Eingang an der Steuerungseinheit am Kabel der VR-Brille nutzen, das das Gerät mit der Prozessor-Einheit verbindet. Genau dieses Kabel soll sich mit der neuen Version ebenfalls ändern und im Zuge dessen verbessert werden.

Einen konkreten Termin für das neue PSVR-Modell gibt es bislang noch nicht. Sony gab jedoch bereits an, dass sich am Preis von 399 US-Dollar, den man auch für das aktuelle Modell gemessen an der UVP zahlen muss, nichts ändern wird. Unklar bleibt, ob die Markteinführung des neuen PSVR-Modells parallel in Nordamerika und Europa erfolgen wird. Sobald hierzu Details vorliegen, erfahrt ihr sie bei uns. Fest steht bereits, dass die Prozessor-Einheit der alten PSVR mit dem neuen Modell nicht kombinierbar sein wird.

PlayStation VR wurde am 13. Oktober 2016, also ziemlich genau vor einem Jahr für PlayStation 4 veröffentlicht. Das Gerät ist sowohl mit der normalen PS4 als auch der leistungsstärkeren PS4 Pro kompatibel. Auf der PS4 Pro ergeben sich in einigen VR-Spielen auf PS4 technische Vorteile wie eine allgemein schärfere Grafik oder auch eine stabilere Bildrate.