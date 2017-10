Spieleveteranen-Podcast #104: Anatol, Thaumistry, Zeitreise

Infocom- und Legend-Veteran Bob Bates‘ neues Werk ist fertig: das Text-Adventure Thaumistry. Das mit dem "Text" ist ernst gemeint: außer einer Karte gibt's keine Grafik. In der Rubrik „Das neue Spiel“ besprechen Heinrich und Anatol die Neuerscheinung, erinnern sich an die Glanzzeiten des Genres und sinnieren über die Lust am Tippen.

Jörg fehlt bei diesem Segment entschuldigt, er weilte nämlich auf der Tokio Game Show. Umso ausführlicher erinnert sich Jörg bei der Heftblätter-Zeitreise an die vor 20 Jahren veröffentlichte Erstausgabe der GameStar. Außerdem diskutieren wir Schrumpfkonsolen-News und tauschen Impressionen zu aktuellen Spielen aus. Die Gesamt-Laufzeit Spieleveteranen-Podcast #104 beträgt 2:26 Stunden.



0:00:44 News & Smalltalk

0:02:05 Jörg berichtet von seinen Abenteuern in Fernost. Auf der Tokio Game Show hat er sich unter anderem einige VR-Spiele angesehen.

0:12:35 Was haben wir zuletzt gespielt? Heinrich geht mit Super Blood Hockey aufs Eis und hat Spaß an Mario+Rabbids. Jörg erobert Total War: Warhammer 2 und schleicht sich durch Dishonored: Der Tod des Outsiders. Beide Veteranen haben etwas Angst vor dem Zeitaufwand für Divinity: Original Sin 2.

0:30:35 Gemischte News: Das Super Nintendo Classic Mini ist erschienen – und die neuen Infos zur Atari Box sorgen für mildes Entsetzen.

0:39:15 Kurz-Zusammenfassung von Podcast 103: Was haben Nicht-Unterstützer verpasst?

0:42:29 Das neue Spiel: Thaumistry

0:43:02 Heinrich begrüßt Gast-Veteran Anatol Locker, um (spoilerfrei) Bob Bates‘ neues Text-Adventure Thaumistry zu besprechen.

0:46:12 Aufstieg und Fall der Text-Adventures – und Anatols glorreiche Infocom-Jugend.

0:53:41 Das Genre lebt, es gibt heute eine rege Hobbyisten-Szene, die sich der „Interactive Fiction“ widmet.

0:58:05 Lob für den verständigen Parser von Thaumistry, einige Komfortfeatures lassen das Abenteuer relativ modern wirken.

1:04:56 Impressionen von Puzzles und Humor. Was bei der Story funktioniert und wo es etwas hakt.

1:16:49 Das meditative Erlebnis, sich tippend in einem Spiel ohne Grafik zu verlieren.

1:23:05 Wir schreiten zur Wertung, wie viele Sterne ist uns Thaumistry wert?



1:30:51 Zeitreise: September 2007, 1997, 1987



1:31:46 GameStar 10/2007 , u.a. mit Total War Empire und Bioshock.

, u.a. mit Total War Empire und Bioshock. 1:40:08 PC Player 10/1997 , u.a. mit Baphomets Fluch 2, Contructor und Carmageddon.

, u.a. mit Baphomets Fluch 2, Contructor und Carmageddon. 1:47:03 GameStar 10/1997 , die Erstausgabe der GameStar. Was war an dem Magazin damals besonders, welche Erinnerungen hat Jörg an die Produktion?

, die Erstausgabe der GameStar. Was war an dem Magazin damals besonders, welche Erinnerungen hat Jörg an die Produktion? 2:05:41 Happy-Computer 10/1987, u.a. mit California Games, Maniac Mansion, Bubble Bobble und einer ersten Begutachtung des NES.

2:20:42 Vorschau