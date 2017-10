Call of Duty - WW2: Spieler melden erste Cheater in der PC-Beta

PC XOne PS4

Die PC-Beta von Call of Duty - WW2 (Preview) ist zwar nur wenige Tage alt, allerdings gibt es bereits erste Berichte über Cheater und Aimbot-User im Spiel. Spieler berichten unter anderem auf Reddit über unmögliche Kills in den Partien. Entsprechende Videos die diese Behauptungen untermauern, wurden ebenfalls veröffentlicht. In einem Reddit-Beitrag heißt es dazu:

Es wird zunehmend immer schwieriger, eine Spielpartie in der Open-Beta von WW2 zu finden, in der nicht diese ziemlich offensichtlichen Cheater auftauchen, die sich nicht mal die Mühe machen, es zu verbergen. An einem gewissen Punkt hatte ich nacheinander fünf Spiele absolviert, in denen solche Schummler unterwegs waren. Alles in verschiedenen Lobbies und mit verschiedenen Cheatern.

Andere Spieler haben von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Im Steam-Forum gibt es zudem einen Thread, in dem das Thema angeregt diskutiert wird. Dort wurde auch ein weiteres Video veröffentlicht (siehe unten), das in einem Replay Abschüsse zeigt, die man als normaler Spieler gar nicht hinbekommen könnte. Wie verbreitet das Problem ist, lässt sich derzeit noch nicht wirklich einschätzen. Während einige User meinen, das die Sache ziemlich aus dem Ruder läuft, gibt es auch Spieler, die nach eigenen Angaben noch keinem Cheater begegnet sind. Weder Sledgehammer Games noch Raven Software haben die Meldungen bisher kommentiert.