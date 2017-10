The Darkside Detective: Pixel-Adventure erscheint auch für die Switch

Switch

Der irische Indie-Entwickler Spooky Doorway hat eine Umsetzung des Pixel-Adventures The Darkside Detective für die Switch angekündigt. In einer Nachricht auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels wurde ein Schnappschuss verlinkt, der den Titel auf Nintendos Hybrid-Konsole zeigt. Weitere Details zur Portierung oder einen Release-Termin gibt es vorerst keine.

In The Darkside Detective schlüpft ihr in die Rolle von Francis McQueen, einem Detektiv aus Twin Lakes City, wo Dämonen und Anhänger eines Kults ihr Unwesen treiben. McQueen ist der Leiter der titelgebenden Darkside Division, einer Sonderermittlungsgruppe, die mit der Aufgabe betraut wurde, sechs Kriminalfälle rund um die okkulten Vorfälle aufzuklären. Wer das Spiel verpasst hat, kann sich unterhalb dieser Zeilen einen Trailer zu Gemüte führen. Der Clip wurde ursprünglich im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels für PC und Mac präsentiert.