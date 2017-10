Retrokompott #49: SimX Part 1

In Folge 49 des Retrokompotts bieten Patrick Becher und Robin Lösch dem Themenschwerpunkt SimX einen Raum. Das Thema wird dabei unter anderem von GG-User Vultejus, der sich bereits mit der Thematik der Wirtschaftsspiele in den Podcast einbrachte, genauer unter die Lupe genommen. Unter SimX werden Simulationsspiele im Vertrieb der Firma Maxis verstanden, wie beispielsweise Sim Copter, Sim Ant, oder den Sim City-und Die Sims-Serien. In der kommenden 50. Jubiläums-Folge wird der zweite Teil des Themas abschließend behandelt. Für diese kommende Folge wünschen sich die beiden Macher des Podcasts tatkräftige Unterstützung, am besten in Form von Audiokommentaren zu Retro-Themen. Die fünfzigste Folge soll schließlich in Rekordlänge ausgestrahlt werden.

Mit der Unterstützung der Hörer haben die Produzenten nun die Übersetzung des Interviews mit David Fox fertiggestellt. Dieser hatte seinerzeit die Games-Abteilung der Firma Lucasfilm mitgegründet und zeichnet daher für die klassischen Point-and-Click-Adventures wie Maniac Manson, Zak McKracken and the Alien Mindbenders oder Indiana Jones and the Last Crusade aus diesem Hause verantwortlich. Er ist aber auch aktuell im Gespann mit Ron Gilbert wieder für Adventures mitverantwortlich, wie an Thimbleweed Park zu sehen ist.

00:00:00 Einleitung

00:00:51 Vierzeiler

00:01:07 Titelmusik

00:02:25 Heute sind mit dabei

00:02:35 Retro Warm Up - auf in eine neue Runde

00:32:26 Retromail - eure Stimme im Retrokompott

00:45:50 Retro Facts: SIM X Part 1

02:08:47 PAUSENMUSIK (Bug of NCI)

02:09:54 Retro Play - Was sollen wir spielen?

02:12:49 PAUSENMUSIK (Bug of NCI)

02:13:56 Retro Play - das Resümee Card Sharks C64

C64 02:25:32 Retro Talk - PoP Battle Isle 2

04:12:25 Retro Talk - Interview David Fox

05:12:23 PAUSENMUSIK (Bug of NCI)

05:13:31 Retro Mysteries - Quiz mit Marius

05:31:00 Retro Mysteries - Soundquiz

05:46:18 Retro Today - Retro Gegenwart

06:29:13 Retro Credits - kurz vor Schluss

06:40:49 Abspann

Die oben bereits angesprochene 50. Jubiläums-Folge des Retrokompotts wird am 13.10. gegen 22:00 Uhr via Mixlr live ausgestrahlt.