Xbox One könnte bald ein lang erwartetes Feature bekommen

XOne

Microsoft könnte in naher Zukunft ein lang ersehntes Feature auf der Xbox One einführen. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, Spiele im Online Store auch als Geschenk zu erwerben, um Freunde zu beschenken. Dies ist bisher weder auf der Xbox One noch auf der PS4 möglich.

Das Feature wurde nach Angaben einiger Teilnehmer für ausgewählte Personen im Insider-Programm verfügbar gemacht. Der Vorgang ist recht simpel. Alles was ihr machen müsst, ist ein Spiel im Online Store auszuwählen und dann auf die Option „als Geschenk erwerben“ klicken. Danach habt ihr die Möglichkeit, einen Freund, an den das Geschenk gehen soll, direkt aus eurer Freundschaftsliste auszuwählen, oder die E-Mail-Adresse des Freundes anzugeben. Auch eine kleine Nachricht lässt sich anhängen. Ist der Vorgang abgeschlossen, erhält der Empfänger (egal ob ihr das Spiel über E-Mail oder Gamertag verschenkt habt) eine E-Mail mit einem 25-stelligen Prepaid-Code, den er über Xbox Live in einem beliebigen Microsoft-Konto einlösen kann.