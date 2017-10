Während Jörg in den vergangenen Tagen fleißig an den kommenden TGS-Videos gearbeitet hat, hat Benjamin ein bisschen was gespielt. Aber das sind natürlich bei weitem nicht die einzigen Themen, über die die beiden im neuen Montagmorgenpodcast sprechen. Jörg gewährt euch im Thema der Woche einen Blick hinter die Kulissen der Tokio-Videos. Womit hat er die Aufnahmen bei Tag und bei Nacht gemacht? Welche Probleme gab es dabei zu umschiffen und wie geht es nach seiner Vorauswahl der Szenen nun weiter?



Schließlich geben Jörg und Benjamin euch noch einen Überblick über die Inhalte der aktuellen Woche, beantworten User-Fragen und folgen dem indirekten Aufruf eines Users und verraten euch, wie sie zum Ergebnis der Bundestagswahl stehen, wie uns welche Koalition sie für denkbar und wahrscheinlich halten.



Alle Themen in der Übersicht:

00:32 Hallo und willkommen!

00:47 Jörg hat sich am Wochenende mit den kommenden TGS-Videos befasst.

01:19 Benjamin war nicht auf dem Oktoberfest, Jörg schon.

02:14 Was haben wir zuletzt gespielt? Bei Benjamin war es zum Beispiel Cuphead .

. 03:26 Jörg berichtet von seinen Erlebnissen Bandai-Namco VR-Zone.

05:59 Benjamin hat auch einige Zeit in Cars 3 - Driven to Win reingespielt.

reingespielt. 07:10 Jörg hat noch ein bisschen mit VR-Apps unter iOS 11 rumgespielt.

07:45 Zur Wochenvorschau: Von Jörg kommt das TGS-Messevideo.

08:10 Am Dienstag kommt der Report zum Thema "International unter Wert verkauft".

09:15 Das TGS-Präsentevideo für die Crowdfunder kommt auch noch diese Woche, genauso wie der Test zu einem großen Actionspiel und die Galerie+ zur Namco VR-Zone.

10:40 Zudem bereiten wir den Livestream des Rocket League -Turniers vor.



-Turniers vor. 11:45 Zum Thema der Woche: Tokio und das Tokiovideo : Jörg gibt einen Einblick in die Arbeit an den kommenden Videos aus Tokio. Wie hat er die Aufnahmen gemacht, welche Problem galt es zu umschiffen? Zudem erzählt er nebenher aus dem Nähkästchen, unter anderem von betrunkenen japanischen Geschäftsleuten und ihren fürsorglichen Hostessen.



: Jörg gibt einen Einblick in die Arbeit an den kommenden Videos aus Tokio. Wie hat er die Aufnahmen gemacht, welche Problem galt es zu umschiffen? Zudem erzählt er nebenher aus dem Nähkästchen, unter anderem von betrunkenen japanischen Geschäftsleuten und ihren fürsorglichen Hostessen. 22:48 Golmo will wissen, ob es eine zweite Staffel von Die Redaktion geben wird.

will wissen, ob es eine zweite Staffel von geben wird. 23:38 Warum hält Nintendo am 3DS fest, will Alex Cartman nehmen.

nehmen. 26:28 Simonsen will ja auf über unsere Qualitätsansprüche bei Tests wissen.

will ja auf über unsere Qualitätsansprüche bei Tests wissen. 28:02 Ein User bittet uns in Frageform nichts zur Bundeswahl zu sagen. Selbst schuld!

33:29 Wer ist Mr. G, will Johannes wissen.

wissen. 35:03 Tschüss bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, jetzt auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.