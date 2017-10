Rockstar Games: ESRB listet vier Classic-Spiele für die PS4

PC andere

Max Payne 2 - The Fall of Max Payne ab 9,98 € bei Amazon.de kaufen.

Die PS4 wird in naher Zukunft mit einigen Classic-Games von Rockstar bedacht. Dies wurde kürzlich durch die Einträge in der Datenbank der US-Prüfstelle ESRB bestätigt. Demnach plant das Entwicklerstudio GTA - Liberty City Stories, GTA - Vice City Stories, Max Payne 2 - The Fall of Max Payne, sowie Midnight Club 3 - DUB Edition auf die aktuelle Sony-Konsole zu bringen.

Wann genau die Titel erscheinen sollen, ist derzeit noch nicht bekannt. Zwar wurden auch keine weiteren Details zu den Umsetzungen veröffentlicht, es dürfte sich dabei aber vermutlich um PS2-Portierungen und keine richtigen Remakes handeln. Ob es irgendwelche Verbesserungen, wie eine 1080p-Auflösung, aufgearbeitete Grafik, hübschere Texturen oder PSN-Features (Trophäen, Share-Funktion) geben wird, geht aus den Einträgen nicht hervor.