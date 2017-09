Star Wars - Battlefront 2: Messenger-Droide im neuen Story-Trailer

PC XOne PS4

Dice und Electronic Arts haben einen Story-Trailer zum im November erscheinenden Ego-Shooter Star Wars - Battlefront 2 (im gamescom-Bericht) veröffentlicht. In dem neuen Video bekommt ihr einen kleinen Eindruck von den Zwischensequenzen, die in der Kampagne die Geschichte vorantreiben und könnt einen ersten Blick auf den Messenger-Droiden werfen.

Letztere sind Teil der „Contingency“ - eines finsteren Plans des Imperators Sheev Palpatine, der im Falle seines vorzeitigen Ablebens von seinem Schützling Gallius Rax initiiert wird und vorsieht, die Verantwortlichen zu bestrafen und das Imperium zu vernichten. Die finsteren Droiden mit dem Antlitz des toten Palpatine sind in der Lage, den Willen des Herrschers auch nach seinem Tod zu vollziehen. In dem Clip werden Iden Versio und ihr Vater, der Flottenadmiral Garrick Versio vom Messenger-Droiden mit einem gefährlichen Auftrag betraut.

Wie Electronic Arts’ Jared Petty im offiziellen Playstation Blog erklärt, werden die Messenger nur eine von vielen Geschichtssträngen in der Kampagne des Spiels sein. „Ihr werdet viel mehr über Iden, ihre Kollegen Del und Hask und vielen euren liebsten Star Wars Charakteren in Star Wars - Battlefront 2 lernen“, so Petty. Das fertige Spiel wird ab dem 17. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Bereits am 6. Oktober werdet ihr im Rahmen einer öffentlichen Beta die Möglichkeit haben, den Multiplayer-Modus des Spiels ausführlich Probe zu spielen. Die Vorbesteller des Spiels dürfen bereits am 4. Oktober auf die Testserver.