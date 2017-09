Assassin’s Creed Origins: CGI-Trailer + Dawn of the Creed CE unboxed

PC XOne PS4

Assassin's Creed Origins ab 57,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Origins (Preview) ist nur noch wenige Wochen entfernt. Um euch die Zeit bis zum Release etwas zu versüßen, hat Ubisoft den neuen atmosphärischen CGI-Trailer „Sand“ veröffentlicht, der die Vergänglichkeit eines Reiches zeigt. In dem Clip lösen sich Städte, Monumente, Armeen und die antiken Pyramiden langsam im Sand auf.

Darüber hinaus wurde ein Unboxing-Video zur Dawn of the Creed Collector's Edition des Spiels auf YouTube hochgeladen. Diese bringt bekannterweise neben dem Season Pass, dem Artbook, einer gedruckten Karte und dem Soundtrack auch eine 39 cm hohe hochwertige Bayek-und-Senu-Figur mit sich. Carsten Konze von Ubisoft TV zeigt euch, was sich noch alles in der großen Premium-Box befindet. Das Video findet ihr weiter unten in den Quellenangaben verlinkt. Assassin’s Creed Origins wird ab dem 27. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.