God of War: Entwickler erklärt den Grund für den neuen Kratos-Sprecher

Im kommenden Action-Adventure God of War (im E3-2016-Bericht) wird der Protagonist Kratos bekannterweise nicht mehr wie in vorherigen Spielen von Terrence C. Carson (Star Wars - Clone Wars: Mace Windu) gesprochen. Stattdessen leiht Christopher Judge (Stargate SG-1) dem Kriegsgott seine Stimme. In einem Interview mit The Hollywood Reporter (via EGN Now) erklärte der Creative Director Cory Barlog, dass der Grund für den Wechsel Carsons Körpergröße war. Mit 1,75 sei dieser schlicht zu klein, um Kratos bei den Motion-Capture-Aufnahmen zu mimen:

Die Vorgehensweise bei den vorherigen Spielen erlaubte es uns zwei verschiedene Darsteller für den Körper und die Stimme einzusetzen, so dass der Sprecher seine Voice-Over-Arbeit meist, ähnlich wie bei einem animierten Film, im Studio erledigen konnte. Doch um schnittfreie Aufnahmen mit der Kamera zu bekommen, mussten wir zahlreiche Szenen drehen, in denen zwei Charaktere gleichzeitig auf der Bühne körperlich miteinander interagieren. Der Größenunterschied zwischen dem Protagonisten Kratos und seinem vorherigen Sprecher Carson ist sehr deutlich. Wenn man das bei den Aufnahmen noch mit der Größe eines Kindes abgleichen muss - es stellte sich heraus, dass es praktisch unmöglich war sie beide gleichzeitig aufzuzeichnen und die Animationen nachträglich anzupassen.

Mit dem 1,90 großen Judge waren solche Aufnahmen kein Problem mehr. God of War befindet sich derzeit bei Sony Interactive Entertainment Santa Monica Studio in der Entwicklung und soll irgendwann im Laufe des kommenden Jahres exklusiv für die PS4 im Handel erscheinen.