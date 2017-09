PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Der grobe Comic-Look erinnert an das Nachmittagsprogramm von Nickelodeon.

Farbenfrohe Hüpferei

Zwischen den gelben Flächen hüpfen wir wie ein Flummiball.

Für die Kollegen

Nicht immer liegen die Kontrollpunkte direkt vor kniffligen Passagen.

Fazit

Jump-and-run (auch für PC und PS4)

Solospiel

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 26.9.2017 für 14,99 Euro

In einem Satz: Solider Lückenfüller für Jump-and-run-Fans

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Etwa ein halbes Jahr nach dem PC-Debüt gibt das Jump-and-runauf auf den Konsolen sein Stelldichein. Ob der Titel aus dem Hause Splashteam trotz starker Konkurrenz auf der Plattform bestehen kann, verraten wir euch im heutigen Arcade-Check.Splasher ist ein lupenreines Jump-and-run im Comic-Stil, dessen bunter Anstrich mehr als nur Fassade ist. So bleiben wir an roten Oberflächen kleben und können buchstäblich an der Decke entlang laufen oder Mauern empor klettern. Hat der Architekt hingegen in den gelben Farbtopf gegriffen, werden wir wie ein Flummiball in die Luft katapultiert. Die Herausforderung des Spiels besteht genretypisch in der korrekten Dechiffrieren des Weges durch die zunehmend komplexeren 2D-Level.Zu Beginn sind die Laufwege schnell erkannt und gemeistert, aber das ändert sich schnell. Rotierende Farbgeschütze stellen permanent neue Situationen her, die eine taktgetreue Planung benötigen. Dazu gesellen sich Gegner, bewegende Plattformen, tiefe Abgründe, Sägeblätter und weitere Hindernisse aus dem hinlänglich bekannten Genrefundus. Jeder Treffer beendet das virtuelle Dasein sofort, aber zahlreiche Rücksetzpunkte bewahren uns vor dem Fall ins Bodenlose. Ob die Distanz zwischen den Speicherpunkten fordernd oder frustrierend gewählt ist, hängt vom Nervenkostüm des Spielers ab. Wir hätten uns über weitere Verschnaufpausen jedenfalls nicht beschwert.Schnell erhalten wir auch unser eigenes Farbgewehr, mit dem wir den Level nach Bedarf zukleistern oder mit Lösungsmittel säubern. Gleichsam treiben wir mit der Farbpumpe aber auch die Stellräder von Plattformen, Wasserfontänen und anderen mechanischen Konstrukten an. Der Hüpfer erinnert dabei entfernt an eine Mischung ausundGanz umsonst riskieren wir unser Leben in Splasher nicht, aber die Rettung unserer Arbeitskollegen vor einem sinistren Doktor ist so überflüssig wie ein Kropf. Das Freischalten neuer Levels funktioniert automatisch, aber bestimmte Pforten in der Hub-Welt öffnen sich erst, wenn wir genügend Mitarbeiter befreit haben. Diese müssen schlichtweg eingesammelt werden und befinden sich mal und mal weniger versteckt in den einzelnen Levels, teilweise innerhalb spezieller Kammern. In letzteren stehen wir einer festen Anzahl Gegnern gegenüber, die allesamt besiegt werden wollen um den Schlüssel zum Käfig zu erhalten.Technisch kommt der Titel recht unspektakulär daher und erinnert ob des groben Comic-Looks mehr an ein Flash-Spiel im Browser denn einen aktuellen Konsolentitel. Gleiches gilt auch für den Soundtrack, der spurlos an unseren Gehörgängen vorbei rauscht. Auf der anderen Seite läuft das Geschehen jederzeit flüssig und die Steuerung geht auch in Ordnung.Splasher ist ein solides Jump-and-run, das mit der Farbmechanik einen netten Kniff aufweist. Wer sich an der durchschnittlichen Präsentation nicht stört und mit dem Messer zwischen den Zähnen ein und dieselbe Passage einige Male üben vermag, kann den Kauf in Erwägung ziehen. Mit der starken Indie-Konkurrenz wieoderkann der Titel aber nicht ganz mithalten. Darbende Genre-Freunde die auf dem Trockenen sitzen können dennoch einen Blick riskieren.