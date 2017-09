Humble Store: One Special Day Charity Sale mit Rabatten bis 90 Prozent

PC XOne PS4 Linux

Dirt Rally ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die britische Wohltätigkeitsorganisation SpecialEffects feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat Humble Store den One Special Day Charity Sale gestartet, bei dem ihr bis heute Abend um 19:00 Uhr verschiedene Titel, darunter Dirt Rally, Grid 2 (Testnote: 8.0), Broken Age (Testnote: 7.0), Ironcast, Pure Pool, Human Fall Flat, Deep Dungeons of Doom und Stronghold Crusader HD zu teilweise um bis zu 90 Prozent reduzierten Preisen bekommt. Sämtliche Einnahmen gehen zu 100 Prozent an SpecialEffects. Der Sale umfasst folgende Titel:

SpecialEffects ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die Menschen mit Behinderungen hilft, in die Welt der Videospiele einzutauchen. Dazu werden unter anderem auch individuell an die Bedürfnisse der Anwender angepasste Steuerungselemente und Peripheriegeräte entwickelt.