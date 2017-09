Nobuo Uematsu: Video zur Entstehung des Final-Fantasy-Themas veröffentlicht

PS3 PSP iOS Android andere

Zum 30-jähren Jubiläum der JRPG-Serie Final Fantasy hat Square Enix ein Video veröffentlicht, in dem euch der Komponist Nobuo Uematsu einen Einblick in den Entstehungsprozess der legendären Eröffnungsmusik des ersten Final Fantasy gewährt. Was er damals nicht wusste: Später sollte seine Melodie noch in vielen weiteren Titeln der Reihe Verwendung finden. Die etwa vierminütige Retrospektion, die auch Szenen aus den Spielen enthält, haben wir euch direkt am Ende dieser News eingebettet.

Uematsu ist Komponist und Musiker und hat, neben einer ganz erklecklichen Anzahl an Final-Fantasy-Titeln, auch die Melodien zum Klassiker Chrono Trigger oder dem seitwärts scrollenden Shooter und Front Mission-Spinoff Front Mission - Gun Hazard beigesteuert. In dem japanischsprachigen, aber deutsch untertitelbaren, Video, erzählt euch der Musiker, wie leicht ihm die Arbeit damals von der Hand ging. Neben einigen technischen Details erfahrt ihr, dass der Track ursprünglich gar nicht als Titelmusik gedacht war, sondern eigentlich entstand um das Spiel zu eröffnen. Erst im Laufe der Zeit mauserte sich die Melodie, bei dem damals noch kleinen Studio Square, zur Hauptmusik der Serie.

Im Rahmen der Festivitäten, rund um den dreißigjährigen Geburtstag von Final Fantasy, hat Square Enix zu einem Wettbewerb aufgerufen. Wenn ihr kreativ seid und euch angesprochen fühlt, könnt ihr die Uematsus Titelmusik neu arrangieren, ihr euren ganz persönlichen Touch geben und bei dem Publisher einreichen. Wenn ihr dabei erfolgreich seid, sollt ihr am Ende an einem Hommage-Video zur Serie teilnehmen können.