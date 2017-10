GG-Blitzaktion: Gewinnt 5x Darkest Dungeon auf GOG.com [beendet]

PC PS4 PSVita iOS Linux MacOS

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen haben unserer Userund. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Spiel!Ihr habt bislang noch nichts von Red Hook Studios' 2D-Dungeon-Crawler Darkest Dungeon (im Test: Note 8.0 ) gehört? Dann solltet ihr euer Wissen darüber dringend auffrischen! Denn wir haben den Titel nicht grundlos mit einer ziemlich guten Wertung bedacht. Denn er ist fordern und unterhaltsam zugleich. Das düstere und ebenso humorvolle wie komplexe Abenteuer müsst ihr jedoch nicht unbedingt bezahlen, denn gleich fünf unserer User können jeweils einen Download-Code für unseren Partnershop GOG.com gewinnen. Ihr erhaltet damit also, wie üblich, Zugriff auf eine komplett DRM-freie Version von Darkest Dungeon.Alles, was ihr zur Wahrung eurer Gewinnchance für einen der fünf GOG-Codes tun müsst, ist bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Samstag, den 30. September um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News zu hinterlassen, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr gewinnen möchtet. Um im Lostopf zu landen, aus dem heraus wir die fünf Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, müsst ihr den Kommentar zwingend als registrierte User verfassen. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, ist das jedoch kein großes Hindernis- Ihr könnt eure Registrierung nämlich auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten nachholen und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand der GOG-Codes an die fünf Gewinner erfolgt im Laufe des kommenden Montags.Sollte ihr übrigens geneigt sein, eines der unzähligen Spiele auf GOG.com zu erwerben (auch die regelmäßig stattfindenden Sales und Sonderangebote bieten immer wieder gute Möglichkeiten), dann tut ihr das am besten über unseren Partnerlink . Dann erhält, ohne dass ihr dafür auch nur einen Cent mehr bezahlt, GamersGlobal einen kleinen Obolus für euren Kauf.Wir wünschen allein Teilnehmern schon jetzt viel Glück!