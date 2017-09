Xbox One angeblich erst jetzt mehr als eine Million Verkäufe in Deutschland

XOne

Das Teaser-Bild zeigt die Xbox One S nach der Ankündigung auf der E3 2016.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich Sonys aktuelle Spielekonsole PlayStation 4 weltweit (und auch in Deutschland) erheblich besser verkauft hat als die Xbox One von Microsoft. Während Sony bereits im August 2016 von mehr als 3,2 Millionen in Deutschland verkauften PS4-Konsolen berichtete, soll es Microsoft hierzulande erst in diesem Jahr auf mehr als eine Million verkaufte Einheiten gebracht haben. Das berichtet die Website VGChartz unter Berufung auf ihre Händlerquellen.

Konkret soll die Millionenmarke in Deutschland Ende Juli, also vor knapp zwei Monaten, überschritten worden sein. Berauschend wäre dieser Umstand nicht gerade, schließlich steht die Konsole bereits seit November 2013 in verschiedenen Versionen (unter anderem auch in Form der Xbox One S) im Handel – und selbst Nintendo verkauft von der gescheiterten WiiU in Deutschland laut offizieller Quellen mindestens 750.000 Einheiten.

Wenngleich die Angaben von VGChartz mit Vorsicht zu genießen sind, gibt es wenig Zweifel daran, dass die Xbox One bei weitem nicht so gut gelaufen ist, wie Microsoft das wahrscheinlich erhofft hätte. Die Redmonder haben bereits seit vielen Jahren keine offiziellen Verkaufszahlen der Xbox One mehr veröffentlicht. Ob der Erfolg im Konsolensegment mit dem Release der erheblich leistungsstärkeren Xbox One X im November zu Microsoft zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Abseits der Hardware-Leistung, die etwa natives 4K in Spielen wie Forza Motorsport 7 bei konstanten 60 Bildern pro Sekunde ermöglichen soll, hat Microsoft bislang wenig Überzeugendes geliefert, dass Spieler von einer Anschaffung überzeugen könnte.

Darüber hinaus könnte auch der Preis eine wichtige Rolle spielen. Selbst wenn er der deutlich höheren Hardware-Leistung der Xbox One X angemessen wäre, dürfte es nicht einfach werden, sich gegen die mittlerweile praktisch überall für unter 400 Euro kaufbare Pro-Variante der PS4 durchzusetzen. Insbesondere dürften aber auch die Plattform-Exklusivtitel eine entscheidende Rolle spielen. Und auch in diesem Bereich hat Microsoft in den kommenden Wochen und Monaten deutlich weniger in der Hinterhand als Sony.