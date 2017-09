The C64 Mini: Neuauflage der Retro-Plattform 2018, Preis und weitere Details

andere

Es ist nicht die erste Neuauflage des "Brotkasten", Commodores 8-Bit-Heimcomputer C64. Mit The C64 Mini erscheint im Frühjahr eine neue Mini-Variante, die etwa die halbe Größe des Originals aus den 80er Jahren hat. Während es noch keinen taggenauen Termin gibt, steht mit 79,99 Euro bereits der Preis für die in Deutschland angebotene Fassung fest. Ausgeliefert wird das Gerät passenderweise mit 64 Spielen (siehe Liste weiter unten) und einer originalgetreuen Nachbildung des Joysticks. The C64 kann dabei, genauso wie das heute veröffentlichte Nintendo Classic Mini NES via HDMI mit dem TV verbunden werden. Zum Lieferumfang wird neben einem HDMI-Kabel auch ein USB-Kabel zur Stromversorgung beiliegen, wobei wohl auch beim C64 Mini ein Netzteil selbst nicht direkt dabei ist. Spielstände können auf dem System gespeichert werden, über die USB-Anschlüsse sollen künftige Updates des Geräts via USB-Stick installiert werden können.

Eine Besonderheit des C64 Mini besteht darin, dass ihr via USB eine Tastatur anschließen könnt, um BASIC-Befehle manuell einzugeben oder sogar um selbst Programme zu erstellen. Wie Paul Andrews ,Managing Director beim Hersteller Retro Games Limited, sagt, handelt es sich bei der Mini-Variante des C64 nur um "das erste Produkt einer geplanten Reihe." Was das genau bedeutet, bleibt vorerst im Unklaren. Der originale C64 wurde 1982 im Handel eingeführt und befand sich bis 1994 in Produktion. Es handelt sich um den meistverkauften Heimcomputer der 8-Bit-Ära.

Abschließend die (alphabetisch geordnete) Liste der 64 enthaltenen Spiele, zu denen natürlich auch Klassiker wie Impossible Mission, Trailblazer, Paradroid oder Speedball zählen:

AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway - Trailblazer 2, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid 2 - The Revenge, Cybernoid - The Fighting Machine, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter's Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission 2, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop 2, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball 2 - Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games 2, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins 2, Winter Games, World Games, Zynaps.