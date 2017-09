Vaporum: Dungeon-Crawler im Steampunk-Look erschienen // Launch-Trailer

PC

Die Indie-Entwickler von FatBot Games haben am 28. September ihren Debüt-Titel Vaporum auf den Distributions-Plattformen Steam und GOG veröffentlicht. Bei Vaporum handelt es sich um einen klassischen Dungeon-Crawler, der sich an den großen Titeln des Genre wie Dungeon Master, Eye of the Beholder oder das jüngere Legend of Grimrock orientiert.

Anders als die genannten Spiele, ist Vaporum jedoch in keiner klassischen Fantasy-Umgebung, sondern in einem Steampunk-Szenario angesiedelt. Somit trefft ihr bei der Erkundung eines gewaltigen metallischen Turms, der im Mittelpunkt des Geschehens steht, auch auf mechanische Gegner, zum Beispiel fliegende Bots oder Spinnen. Neben den üblichen Kämpfen in Echtzeit erwarten euch auch kleine Rätsel und Puzzle-Einlagen, wie man sie aus dem Genre kennt. Seine Geschichte erzählt der Titel über auffindbare Logs und Tonbänder, das hat schon in System Shock oder BioShock funktioniert. So kommt ihr Stück um Stück dem Geheimnis über eure Vergangenheit, an die ihr euch zum Spielstart nicht erinnern könnt, näher.

Den üblichen Launch-Trailer haben wir euch unter der News zum Anschauen bereitgestellt, dieser zeigt diverse Gameplay-Szenen, die euch einen optischen Ersteindruck von der düsteren Atmosphäre vermitteln sollen. Derzeit ist das RPG nur mit englischem Text und Sprachausgabe erhältlich, Übersetzungen in andere Sprachen (darunter auch Deutsch) sollen aber in den nächsten Tagen nachgereicht werden.

Vaporum ist ab sofort auf Steam und GOG zum derzeit rabattierten Preis von 17,99 Euro noch bis zum 5. Oktober erhältlich, danach kostet der Titel standardmäßig 19,99 Euro.