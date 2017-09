Fall of Light: Action-RPG auf Steam erschienen - Demo + Trailer

PC MacOS

Das Studio RuneHeads und der Publisher 1C Company haben mit Fall of Light ein neues Action-Rollenspiel auf Steam veröffentlicht, das nicht nur mit actionreichen Kämpfen, sondern auch einer fesselnden Story aufwarten soll. Dazu heißt es seitens der Entwickler:

Am Anfang war nur eine quälende, schreiende Leere, in der sich verdorbene Seelen wanden, gefangen im Nichts. Dann wurde die Finsternis von Luce durchbrochen, und mit ihr kamen Wärme und Ordnung. Das Zeitalter der Menschen nahm seinen Anfang und sollte viele Jahrhunderte fortbestehen. Aber das 14. Zeitalter ist eines der Finsternis …

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle des alternden Kriegers Nyx, der seine Tochter Aether zum letzten sonnigen Ort auf Erden geleiten will. Auf eurem Weg durchkämmt ihr verwinkelte Korridore, finstere Kerker und uralte Tempel, voller gefährlicher Fallen, Rätsel und verborgener Geheimnisse. Dabei müsst ihr euch tückischen Schatten, Soldaten der Dunkelheit und mächtigen Unterwelt-Bossen entgegenstellen, um eure Tochter zu schützen, denn sie ist nicht nur das Licht, das die Finsternis durchdringt, sondern auch der Schlüssel, der euch auf eurem Weg verborgene Pfade öffnet. Mit seinem Kampfsystem und dem visuellen Stil erinnert Fall of Light an eine Mischung aus From Softwares Dark Souls (Testnote: 7.5) und Fumito Uedas Ico - beides Titel, die laut den Entwicklern dem Team als Inspirationsquellen dienten.

Fall of Light kann ab sofort auf Steam mit Preisnachlass von zehn Prozent für 14,99 Euro erworben werden. Vor dem Kauf könnt ihr auch eine rund 675 MB große Demo herunterladen und unverbindlich einen Blick riskieren. Einen Launch-Trailer gibt es ebenfalls zu bestaunen: