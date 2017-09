Call of Duty - WW2: PC-Beta gestartet - Inhalte & Anforderungen

PC

Im Vorfeld kündigte Activision an, dass die PC-Open-Beta zu Call of Duty - WW2 (Preview) am heutigen Freitag, den 29. September, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) starten wird. Die Beta-Server sind allerdings bereits jetzt verfügbar. Ihr könnt den Titel also schon herunterladen und euch ins Gefecht stürzen. Passend dazu reichte Sledgehammer Games auch die empfohlenen PC-Anforderungen für den Kriegsshooter nach. Die minimalen Anforderungen wurden bereits vor rund zwei Wochen veröffentlicht. Nachfolgend nochmal alle Systemangaben im Überblick:

Mindestsystemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 mit 64 Bit oder aktueller

Prozessor: Intel Core i3 3225 oder vergleichbar

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 660 / GTX 1050 oder AMD Radeon HD 7850

Grafikspeicher: 2 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 25 GB freien Speicherplatz

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitbandverbindung

Empfohlene Hardware:

Betriebssystem: Windows 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5-2400 oder AMD Ryzen R5 1600X

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 970 / GTX 1060 oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Grafikspeicher: 6 GB

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Festplatte: 25 GB freien Speicherplatz

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitbandverbindung

Die Beta bietet die vier Multiplayer-Karten Aachen, Ardennnen, Gibraltar und Pointe Du Hoc, die Multiplayer-Modi Team Deathmatch, Domination, Hardpoint und Kill Confirmed, sowie das Kriegsmodus-Szenario „Operation Breakout“. Es stehen euch zudem die fünf Divisionen Gebirgsjäger, Infanterie, Expeditionsstreitkräfte, Luftlandedivision und Panzerdivision zur Verfügung. Während der Beta könnt ihr in den Rängen aufsteigen, wobei der Levelcap am Wochenende auf 35 erhöht wird, womit neue Waffen, Scorestreaks und neues Equipment hinzukommen. Eure Fortschritte werden allerdings nicht in das fertige Spiel übernommen.