Call of Cthulhu: Der Lovecraft'sche Wahnsinn geht wohl erst 2018 los

PC XOne PS4

Eigentlich sollte das vielversprechende Horror-Adventure Call of Cthulhu (Preview), das auf H.P. Lovecrafts gleichnamigen Mythos basiert, noch in diesem Jahr auf PC und Konsole an den Start gehen. Scheinbar wird daraus allerdings doch nichts. Denn Publisher Focus Home Interactive verkündete heute via Twitter-Nachricht, dass es nun doch erst 2018 soweit sein soll. Der Tweet wurde zwar mittlerweile wieder entfernt, womit die Verschiebung ins nächste Jahr vielleicht doch noch nicht endgültig in Stein gemeißelt ist. Derzeit gehen wir allerdings davon aus, dass die Entfernung des Tweets andere Gründe hat, als dass es sich bei der Information lediglich um einen Fehler gehandelt hat.

Bei Call of Cthulhu handelt es sich im Kern um eine Mixtur aus 3D-Adventure mit Rollenspielelementen. Entwickelt wird es von Cyanide, die in der Vergangenheit unter anderem auch für das Game of Thrones-Spiel von Focus verantwortlich zeichneten. Wenngleich über Focus (Publisher von Spielen wie The Surge oder The Technomancer) ursprünglich ein Call of Cthulhu-Spiel von Sherlock Holmes-Macher Frogwares kommen sollte, hat der Titel von Cyanide damit nichts mehr zu tun. Wie uns die Macher versicherten, wurde die Entwicklung von Grund auf neu begonnen. Das Frogwares-Spiel befindet sich indes parallel ebenfalls noch in der Entwicklung, allerdings ohne die Beteiligung von Focus Home Interactive. Auch dafür gibt es aktuell noch keinen konkreten Erscheinungstermin.