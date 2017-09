Red Dead Redemption 2: Erfahrt hier alle neuen Infos ab 17:00 Uhr

XOne PS4

Rockstar hatte bereits vor einigen Tagen in Aussicht gestellt, dass es heute ab 17:00 Uhr deutscher Zeit neue Informationen zur Open-World-Western-Action Red Dead Redemption 2 geben wird (wir berichteten). Was der zu TakeTwo Interactive gehörende Publisher heute Nachmittag bekannt geben will, bleibt bis dahin im Ungewissen. Möglichkeiten gäbe es einige. Ein neuer Trailer (den ersten findet ihr hier) und neue Screenshots erscheinen besonders wahrscheinlich. Sehr gut möglich wäre auch, dass Rockstar Games einen finalen Release-Termin bekannt gibt. Der ursprünglich genannte Termin am 26. September dieses Jahres war mit der im Mai bekannt gegebenen Verschiebung von Red Dead Redemption 2 ins Jahr 2018 bekanntlich obsolet geworden (wir berichteten). Grund dafür soll angeblich Sonys Weigerung sein, Crossplattform-Play zwischen PS4 und Xbox One zuzulassen (wir berichteten).

Denkbar wäre indes auch, dass Rockstar Games eine PC-Umsetzung von Red Dead Redemption 2 ankündigt. Offiziell angekündigt ist das Spiel bislang ausschließlich für PlayStation 4 und Xbox One – die von vielen PC-Spielern herbeigesehnte Umsetzung des Vorgängers aus dem Jahr 2010 erfolgte bis heute nicht. Insbesondere aufgrund des Erfolgs von Grand Theft Auto 5 (im Test) auf PC, nicht zuletzt den Echtgeldoptionen im Mehrspieler-Modus zu verdanken, könnte Rockstar Games bei Red Dead Redemption 2 jedoch umgedacht haben.

Denn im Mehrspieler-Modus könnte es ähnliche Features und Pläne von Rockstar Games geben, wie man sie bei GTA 5 umsetzte. Ein möglicher Hinweis darauf verbirgt sich im Umstand, dass die Entwicklung von Red Dead Redemption 2 nicht allein in den Händen von Rockstar San Diego, dem Entwickler des ersten Teils liegt, sondern auch der in Schottland ansässige GTA-Entwickler Rockstar North (ehemals DMA Design) in die Produktion involviert ist. Sobald uns handfeste neue Details zu Red Dead Redemption vorliegen, erfahrt ihr sie in dieser News. Wir rechnen fest damit, dass es auf die Minute genau um 17:00 Uhr losgeht.