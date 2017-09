Killer Instinct: Jetzt auch auf Steam verfügbar

PC XOne

Bislang war das Fighting Games Killer Instinct ausschließlich für Xbox One und als PC-Spiele-App im Windows-10-Store zu haben. Nun wurde der Titel ohne große Ankündigung auch auf Steam veröffentlicht, was womöglich auch dem bislang mäßigen Erfolg des Spiels geschuldet sein mag. Interessierte können die Steam-Version von Killer Instinct bis zum 4. Oktober mit einem Rabatt von 25 Prozent zum Preis von 27,74 Euro erwerben.

Im stark auf den Mehrspieler-Part ausgerichteten Spiel könnt ihr indes auch gegen Nutzer der Windows-10- und Xbox-One-Fassung im Rahmen des Crossplattform-Plays (Xbox Play Anywhere) antreten, was einem möglichen Gegnermangel besser vorbeugen dürfte. Die Steam-Version enthält alle 29 bisher erschienenen Charaktere, jeden der 20 Stages, alle Kostüme, Farben und Spielmodi. Das ist besonders deshalb eine wichtige Information, da es sich bei den Versionen von Killer Instinct auf Xbox One und im Windows-10-Store um einen, größtenteils kostenpflichtig erweiterbaren Free-to-play-Titel handelt.