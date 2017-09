Volition: "Saints Row"-Entwickler entlässt gut 15 Prozent der Mitarbeiter

PC XOne PS4

Wie Kotaku unter Berufung auf verschiedene, nicht genannte Quellen berichtet, musste Saints Row-Entwickler Volition 30 Mitarbeiter entlassen, was einem Anteil von rund 15 Prozent der bisherigen Gesamtbelegschaft entspricht. Zu den Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen zählt auch Dan Cermak, der General Manager des Studios. Grund für die Entlassungen sollen die Verkaufszahlen von Agents of Mayhem (im Test) sein, mit dessen Verkaufszahlen Publisher Deep Silver nicht zufrieden sein soll.

Eine offizielle Bestätigung oder Aussage zu den Entlassungen oder den Ursachen gibt es bislang noch nicht. Auch Absatzzahlen von Agents of Mayhem sind nicht bekannt. Die von verschiedenen Marktforschungsinstituten veröffentlichten Verkaufscharts, wobei sich das Spiel auch vielen bereits längere Zeit auf dem Markt befindlichen Titeln beugen musste, deuteten jedoch an, dass diese zumindest nicht überwältigend ausgefallen sind.

Volition gehörte seit dem Jahr 2000 zu THQ und wurde nach der Firmenpleite des US-Publishers im Jahr 2013 vom deutsch-österreichischen Publisher Koch Media übernommen. Unter deren Publishing-Label Deep Silver entwickelte Volition neben Agents of Mayhem auch das Standalone-Addon Saints Row: Gat out of Hell.