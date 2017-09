Frictional Games: Soma mit 650.000 Downloads / 2 neue Titel in Arbeit

PC XOne PS4 Linux MacOS

Frictional Games, der Entwickler hinter dem Survival-Horror-Adventure Soma (Testnote: 7.0) hat ein paar Details zu den Download-Zahlen des Titels verraten. Wie der Studio-Gründer und Creative Director Thomas Grip angibt, wurde der Titel seit seinem Release im September 2015 bis heute mehr als 650.000 heruntergeladen. Mehr als 400.000 Downloads seien bereits im Veröffentlichungsjahr registriert worden. Bis heute kamen noch über 200.000 weitere hinzu.

Grip weist darauf hin, dass es sich bei diesen Angaben nicht um „Verkaufszahlen“ handelt, da der Titel auch bereits im Humble Monthly Abo zum Download verfügbar war. Außerdem bringe nicht jeder Kauf gleiches Geld ein, denn das Spiel wurde auch mit Preisnachlässen von teilweise bis zu 75 Prozent angeboten. Er bezeichnet das Ergebnis aber insgesamt als „sehr gut“ und mit dem Geld werden auch bereits zwei neue Entwicklungen finanziert. Das Studio möchte zukünftig generell an zwei Projekten gleichzeitig arbeiten und alle zwei Jahre ein neues Spiel auf den Markt bringen. Diese Vorgehensweise soll dem Team mehr finanzielle Sicherheit bieten.

Wirklich ins Detail geht der Macher in Hinblick auf die beiden neuen Titel zwar nicht, lässt allerdings durchblicken, dass es sich dabei abermals um Horrorspiele handeln wird, mit denen allerdings unterschiedlichen Ansätze verfolgt werden. Einer der Titel soll sich laut Grip bereits in voller Produktion befinden und rund 80 Prozent des Teams beschäftigen (das aus insgesamt 16 Entwicklern besteht). Einen Termin gibt es zwar noch nicht, die Entwickler hoffen aber das Spiel schon in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres offiziell vorstellen zu können.

Der zweite Titel läuft laut Grip „recht gut“ wurde allerdings etwas nach hinten verschoben, da die Entwicklung der inzwischen vierten Version der hauseigenen HPL-Engine, die bei dem Spiel zum Einsatz kommt, noch etwas mehr Zeit erfordert. „Die Veröffentlichung dieses Titels liegt noch in weiter Ferne. Erwartet also in nächster Zeit keine konkreten Details dazu zu hören“, so der Entwickler. Den kompletten Artikel könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.