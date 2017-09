Skyrim Special Edition: Überlebensmodus für den PC veröffentlicht

PC Switch XOne PS4

Wenn euch das Abenteuer in The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.0) bisher nicht schwer und spannend genug war, dann könnt ihr euch ab sofort einer weitaus härteren Herausforderung stellen. Wie Bethesda jüngst offiziell bekannt gab, können PC-Spieler über den Skyrim Creation Club (via Steam Beta) ab sofort einen Überlebensmodus für die Special Edition des Action-Rollenspiels herunterladen und eine Woche lang kostenfrei ausprobieren. Xbox-One- und PS4-Besitzer werden den Modus ab dem 1. Oktober 2017 installieren können (auch hier beträgt die Gratis-Testzeit sieben Tage). Zur Preisgestaltung des Modus sind noch keine Details bekannt.

Der Überlebensmodus fügt dem Spiel zusätzliche Faktoren wie Hunger, Kälte und Erschöpfung hinzu. Letztere kann auch schnell auftreten, wenn ihr überladen durch die Welt zieht, denn eure Tragfähigkeit wurde laut den Entwicklern „enorm verringert“. Darüber hinaus könnt ihr keine Schnellreise mehr nutzen und müsst die Orte zu Fuß oder zu Pferde erreichen. Die Tiere im Spiel tragen bedrohliche neue Krankheiten in sich und bereits bekannte Krankheiten wurden noch einmal verstärkt. Hinzu kommt noch, dass eure Gesundheit sich nicht mehr länger automatisch regeneriert. Hier sollen nur noch Nahrung, Tränke oder ein Wiederherstellungszauber helfen.

Auch Rasten gewinnt mehr an Bedeutung, denn wer in Stufe aufsteigen möchte, muss zuerst ein Bett zum schlafen finden. Es gibt überdies verschiedene Gebrechensarten wie Schwäche, Verwirrung und Frostbeulen, die sich negativ auf eure Effektivität im Kampf auswirken. Die in der Spielwelt verteilten Schreine heilen zwar nach wie vor eure Krankheiten, allerdings ist dieser „Service“ nicht länger umsonst und erfordert jedes Mal eine Goldspende. Schreine, die ihr in euren eigenen Häusern errichtet, sind allerdings weiterhin kostenlos. Weitere Details zum Überlebensmodus könnt ihr dem Eintrag auf der offiziellen Homepage entnehmen.