GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x Die Säulen der Erde von Daedalic

PC XOne PS4 iOS Linux MacOS

Der gleichnamige Roman vonwurde nicht grundlos zu einem der größten Bestseller der Literaturgeschichte. Denn der erste Teil seiner historischen Roman-Reihe ist gleichsam spannend, wie die darin agierenden Figuren teils hinterlistigste Streben ziehen. Diesen ersten Roman gibt es seit wenigen Wochen auch in spielbarer Form. Denn der Hamburger Entwickler und Publisher Daedalic Entertainment veröffentlichte am 15. August mitdas erste sogenannte Buch des Story-Adventures Die Säulen der Erde (im Test ) für PC, Xbox One und PlayStation 4.In unserer heutigen Blitzaktion könnt ihr jedoch nicht bloß das erste Buch Aus der Asche für Lau haben, das in direkter Zusammenarbeit mit dem Roman-Verlag Bastei-Lübbe und dem Autor Ken Follett selbst in Kooperation der Storyautoren und Game Desingern Das Schwarze Auge - Memoria ) und) entstand. Ihr erhaltet mit einem der drei zu verlosenden PC-Steamcodes natürlich auch Zugriff auf die beiden noch ausstehenden Kapitel, die im Dezember und im Frühjahr 2018 erscheinen werden.Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 1. Oktober um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News zu hinterlassen, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr gewinnen möchtet. Um im Lostopf zu landen, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, müsst ihr den Kommentar zwingend als registrierte User verfassen. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand der Steamcodes an die drei Gewinner erfolgt im Laufe des kommenden Montags.Wir wünschen allein Teilnehmern schon jetzt viel Glück!