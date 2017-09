Ghost Recon - Wildlands: Kostenloser PvP-DLC ab dem 10. Oktober

PC XOne PS4

Ihr rasselt in Ubisofts Open-World-Actionspiel Ghost Recon - Wildlands (im Test: Note 8.5) als Pilot von Helikopter oder Flugzeug regelmäßig mit Bäumen oder Bergen zusammen? Na klar wollt ihr nur überprüfen, wie zuverlässig das Kollisionssystem im Spiel funktioniert! Aber egal, ob ihr gerne auf Tuchfühlung mit der Umgebung geht oder nicht, wird Wildlands schon bald mehr als Solo- oder Koop-Action gegen die KI zu bieten haben. Der bereits vor einiger Zeit in Aussicht gestellte DLC Ghost War wird nämlich auch PvP-Gameplay ins Spiel integrieren. Das wird, wie Ubisoft heute mitteilte, bereits am 10. Oktober passieren – und zwar als kostenlose Erweiterung, die allen Besitzern des Hauptspiels zur Verfügung stehen wird, also nicht etwa nur den Besitzern des Seasonpasses.

In Ghost War werdet ihr jedenfalls die Möglichkeit haben, mit zwei Teams aus vier Spielern in einer Art Deathmatch anzutreten. Ihr wählt dabei aus unterschiedlichen Klassen, um euch im Kampf gegen das andere Team möglichst sinnvoll zu ergänzen – aber nein, den vollbesetzten Team-Heli im Baumwipfel zum Absturz zu bringen gehrt weniger zu den siegversprechenden Tugenden. Ganz so offen wie das Hauptspiel ist der PvP-Modus dann allerdings nicht. Vielmehr finden die Auseinandersetzungen auf zunächst acht unterschiedlichen Maps statt. Mehr könnte in Form der in Aussicht gestellten Content-Updates hinzukommen.

Unter dieser News könnt ihr euch auf Wunsch noch einen offiziellen Gameplay-Trailer anschauen.