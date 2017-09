The Evil Within 2: Der Priester im frischen Trailer ist redlich, aber stinkig

PC XOne PS4

The Evil Within 2 ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Zornig, aber in gewisser Weise auch "rechtschaffen" soll Pater Theodore sein, eine der Figuren, dennen Sebastian Castellanos in The Evil Within 2 (Preview). Aber ein bisschen wie bei Franz-Peter Tebartz-van Elst steckt hinter der frommen Fassade ein fieser Möpp – wenn auch aus anderen Gründen. Denn genauso wie Castellanos, Held des Spiels, will auch Pater Theodore die kleine Lily finden.

Direkt unter dieser News könnt ihr in einem neuen Trailer zum Spiel mehr über die Rolle und die Motive der Paters erfahren. Ins Spiel selbst könnt ihr ab dem 13. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One einsteigen und euch dem Kampf gegen üble Zombies, aber womöglich auch vermeintlich rechschaffenen Pfaffen stellen.